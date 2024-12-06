وزير خارجية سوريا: التدخلات الدولية تهدف لتقسيم المنطقة

قال وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيريه الإيراني والعراقي، إنمحادثاتي تركزت على التطورات الأخيرة في سوريا والناجمة عن هجوم هيئة تحرير الشام الإرهابي.

وأضاف الوزير أن الجيش السوري اضطر لتنفيذ تكتيكات تقوم على إعادة التموضع والانتشار.

وأكد أن الجيش السوري يقوم بواجبه الوطني في التصدي للهجوم الإرهابي.

وذكر أن الجهات التي تقف وراء الهجوم الإرهابي تنتهك القرارات الأممية بشأن الإرهاب.

وتابع أن التدخلات الدولية والإقليمية أصبحت مكشوفة وتهدف لتقسيم جديد للمنطقة وفقا لأجندات معادية.

وشدد على ضرورة حشد الجهود لدعم جهودنا للتصدي للإرهاب ومكافحته.

وقال إن هناك تضامن واضح مع سوريا وتشديد على عدم القبول بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.