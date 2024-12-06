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رؤية مختلفة من نجم الأهلي السابق عن قرعة كأس العالم للأندية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 12:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 12:28 ص

كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، عن احتياجات الفريق الأحمر، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال بلال، في تصريحات عبر قناة etc:” الأهلي في الوقت الحالي، وضعه صعب جدًا ويحتاج لتدعيمات قوية، والإمور الفنية أقل من الموسم الماضي، ويحتاج باك يمين وباك شمال ومدافع ومهاجم وخالد عبدالفتاح غير مقتنع لي".

وتابع:" مستوى حسين الشحات، في الفترة الأخير متراجع ويظهر في مباراة ويختفي في مباريات ومستواه غير ثابت ومتذبذب".

وأوضح:" حسين الشحات، وعمرو السولية، وبيرسي تاو،  ومحمد الشناوي سنهم فوق الـ 30 سنة، وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم داخلين على الـ 30".

وشدد:" بعض الأندية عند تجديد عقود اللاعبين، لا يوجد ما يسمي بالتجديد لتكريمه، وده غير موجود في كرة القدم، ولا يوجد تقدير في الكرة".


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