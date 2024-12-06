رؤية مختلفة من نجم الأهلي السابق عن قرعة كأس العالم للأندية

كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، عن احتياجات الفريق الأحمر، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال بلال، في تصريحات عبر قناة etc:” الأهلي في الوقت الحالي، وضعه صعب جدًا ويحتاج لتدعيمات قوية، والإمور الفنية أقل من الموسم الماضي، ويحتاج باك يمين وباك شمال ومدافع ومهاجم وخالد عبدالفتاح غير مقتنع لي".

وتابع:" مستوى حسين الشحات، في الفترة الأخير متراجع ويظهر في مباراة ويختفي في مباريات ومستواه غير ثابت ومتذبذب".

وأوضح:" حسين الشحات، وعمرو السولية، وبيرسي تاو، ومحمد الشناوي سنهم فوق الـ 30 سنة، وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم داخلين على الـ 30".

وشدد:" بعض الأندية عند تجديد عقود اللاعبين، لا يوجد ما يسمي بالتجديد لتكريمه، وده غير موجود في كرة القدم، ولا يوجد تقدير في الكرة".