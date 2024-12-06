محافظ المنيا يشارك في لقاء وزيرة التنمية المحلية لتعزيز الإبداع في خطط التنمية

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة، وعدد من المحافظين، للتعريف بمسابقة المدن الإبداعية التي أطلقتها منظمة اليونسكو. تهدف المسابقة إلى دمج الثقافة والإبداع كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهمية التعاون مع الدول ذات الاستراتيجيات المستدامة في الإبداع، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الثقافية، في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 2004 لحماية وتعزيز الصناعات الإبداعية والتراثية.

من جانبه، أكد اللواء كدواني أن محافظة المنيا تمتلك مقومات ثقافية وتراثية تؤهلها للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو، مشيرًا إلى أن المنيا تُعد مركزًا حضاريًا يتميز بتاريخه الغني في الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والسياحة، والأدب.

وأوضح أن دمج الثقافة والإبداع في خطط التنمية يعزز التنمية الحضرية المستدامة ويُبرز الهوية الثقافية للمحافظة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن فتح باب التقديم للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية عبر المنصة الإلكترونية لليونسكو، على أن تُقدم المدن الراغبة ملفات ترشيحها بحلول 31 يناير 2025.

واستعرض الاجتماع تجارب ناجحة من دول عربية وأوروبية، بما في ذلك الأردن، قطر، وفرنسا، في تعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية في التنمية.

يُذكر أن شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو تضم 350 مدينة حول العالم، تبرز من خلال إسهاماتها في مجالات الإبداع الثمانية: الحرف والفنون الشعبية، التصميم، الأفلام، الطهي، الأدب، الفنون الإعلامية، والموسيقى.