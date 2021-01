وزير خارجية بريطانيا: ندين بشكل قاطع أعمال العنف في مبنى الكونجرس أمس

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة تدين بشكل قاطع أعمال العنف في مبنى الكونجرس، التي اندلعت مساء أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن استئناف جلسة الكونجرس الأمريكي والتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن كان جيدًا.

وقال راب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «بعد الأحداث الصادمة يوم أمس، كان من الجيد رؤية استئناف الكونجرس الأمريكي والتصديق على فوز الرئيس المنتخب بايدن».

وأوضح أن «تصديق الكونجرس على فوز بايدن يرسل رسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن تحدي الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي أو قلبها من خلال تصرفات أقلية عنيفة».

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتًا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتًا.

وكان أنصار دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.

After the shocking events yesterday, it was good to see the resumption of US Congress and the certification of President Elect Biden’s victory. (1/2)