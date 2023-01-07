تركيا: نسعى لتهيئة ظروف مناسبة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده تبذل جهودا لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على ضرورة تمديد الهدنة المؤقتة في أوكرانيا.

وخلال لقاء مع قناة "سي إن إن انترناشيونال"، اليوم السبت، تحدث قالن عن آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعليقا على هدنة مؤقتة أعلنتها روسيا لمدة 36 ساعة في أوكرانيا، أوضح قالن أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجدد فيهما دعوته إلى إعلان هدنة مؤقتة بين الجانبين، علاوة إلى دعوته لهدنة متبادلة، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأمر بوتين قواته يوم الخميس بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا، عقب نداء من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، طالب خلاله بتنفيذ هدنة خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع.

وأضاف متحدث الرئاسة التركية: "هذه (الهدنة) يجب ألا تقصر على 36 ساعة بل يجب أن تمتد إلى أبعد من ذلك"، مبينا أن الهدنة لم تعلن من جانب الطرفين بعد، "وهذا يظهر المدى الذي وصلت إليه الحرب من طريق مسدود"، بحسب قالن.

وشدد على أن كلا الطرفين ليسا بموقع يمكنهما تحقيق نصر حاسم في أرض المعركة، مبينا أن تركيا ستواصل جهودها من أجل هدنة بين الطرفين خلال الأيام المقبلة وخاصة بالمنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وعن سبب دعوة تركيا لهدنة من جانب واحد، أوضح قالن أن "القصف الروسي هو الذي يطيل أمد هذه الحرب ويزيد من تعقيد (الجلوس) على أي تفاوض".

وأشار إلى أن الحرب تدور على أراضي أوكرانيا، وأن الأوكرانيين ينظرون بارتياب لأي تفاوض مع موسكو دون وقف القصف الروسي.

وأوضح أن الهدنة من جانب واحد، تعني على الأقل "توقف روسيا".

وتابع: "هذا ما عرضه رئيسنا على الزعيمين (الروسي والأوكراني) في مباحثاته الهاتفية (الخميس)، وربما تتطور هذه الهدنة إلى شكل من أشكال البيئة التفاوضية بحيث يمكن للمفاوضين استئناف اللقاءات".