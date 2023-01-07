قديروف ينفي خبر مقتل قادة شيشان في دونباس

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دحض رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الأنباء التي تحدثت عن مقتل قادة عسكريين من الشيشان خلال العملية العسكرية الخاصة.

وكتب قديروف على قناته في تيلجرام: "في الأيام الأخيرة، تم تداول أنباء عن مقتل مزعوم لقائد أو آخر من جمهورية الشيشان في منطقة العملية العسكرية الخاصة. أؤكد أن قادتنا الشجعان في صحة جيدة ومعنويات ممتازة "، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار قديروف إلى أن عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، زار مواقع الوحدات الشيشانية في الجبهة.

وشدد قديروف على أنه يتم تقييم عمل وحدات قوات "أحمد" الشيشانية ونوعية المهام التي تؤديها، بشكل إيجابي.