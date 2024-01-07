القوات الأوكرانية تتكبد نحو 130 جنديا في اتجاه جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك ألحقت أضرارا بأفراد 3 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب نوفوميخيلوفكا، وستارومايورسكوي، وأوجليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي بمنطقة زابوريجيا.

وقالت الوزارة، "إن العدو تكبد نحو 130 جنديا ودبابة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، "في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات مجموعة الشرق القتالية، مدعومة بضربات الطيران والمدفعية، أضرارا بأفراد اللواء الجوي الهجومي 79، ولواء الدفاع الإقليمي الميكانيكي 72، ولواء الدفاع الإقليمي 128 قرب نوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي وأوجليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي بمنطقة زابوريجيا".

وقالت الوزارة، إن "العدو تكبد نحو 130 جنديا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".

وأوضحت الوزارة "أيضا أن نيران المدفعية المضادة دمرت 3 وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز إف إتش-70 بريطانية الصنع، ومدفعين من طراز دي-30، ومدفعين مضادين للدبابات من طراز رابيرا، ومستودعا للذخيرة".

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة "الغرب" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية تصدت لـ4 هجمات أوكرانية على اتجاه كوبيانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، "إن العدو تكبد أكثر من 50 جنديا و5 مركبات".

وتابعت الوزارة "في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات مجموعة "الغرب" القتالية، مدعومة بضربات الطيران والمدفعية، بالتصدي لـ4 هجمات شنتها الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 المحمولة جوا قرب مستوطنات سينكوفكا وإيفانوفكا ومنطقة خاركوف وتيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة أنه "بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار بأفراد لواءي الدفاع الإقليميين 103 و105 قرب مستوطنتي كيسلوفكا وميلوفوي بمنطقة خاركوف."

وقالت الوزارة "تكبد العدو أكثر من 50 جنديا ومركبتين من طراز بي إم بي و3 سيارات".

ومن جانبه، المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أحبطت 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في منطقة جنوب دونيتسك.

وقال جوردييف: "استهدفت الهجمات التي شنتها أنظمة الطيران والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة مواقع ومناطق الانتشار المؤقت ومواقع تمركز الأفراد التابعين للواء الجوي الأوكراني الـ79، واللواء الميكانيكي الـ23 قرب مستوطنات نوفوميخيلوفكا وكونستانتينوفكا وفلاديميروفكا، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي رقم 128 قرب مستوطنة ستارومايورسكوي".

وأردف المسئول العسكري الكبير، أن القوات الروسية دمرت أيضا مستودع أسلحة للعدو وموقعا للتحكم في الطائرات المسيرة في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضاف جوردييف، أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 90 قتيلا وجريحا وعربتين مدرعتين عسكريتين وست شاحنات".

كما ذكر جوردييف، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للأسلحة وموقعا للتحكم في الطائرات المسيرة و16 موقعا دائما لإطلاق النار.