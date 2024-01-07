 الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 3:28 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 3:28 م

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني: واحدة من طراز سو-25 قرب دنيبروبيتروفسك، وأخرى من طراز سو-27 قرب كريفوي روج بمنطقة دنيبروبيتروفسك"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر جوردييف، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن القوات الروسية أحبطت 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضاف جوردييف: "استهدفت الهجمات التي شنتها أنظمة الطيران والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة مواقع ومناطق الانتشار المؤقت ومواقع تمركز الأفراد التابعين للواء الجوي الأوكراني التاسع والسبعين واللواء الميكانيكي الثالث والعشرين قرب مستوطنات نوفوميخيلوفكا وكونستانتينوفكا وفلاديميروفكا، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي رقم 128 قرب مستوطنة ستارومايورسكوي".

وقال جوردييف، إن خسائر العدو بلغت أكثر من 90 قتيلا وجريحا وعربتين مدرعتين عسكريتين وست شاحنات.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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