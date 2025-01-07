ميقاتي يزور سوريا على رأس وفد حكومي لبناني قريبا

أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، الثلاثاء، أن وفدا حكوميا برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيزور سوريا "قريبا".

وجاء حديث مكاري في تصريح أمام الصحفيين بختام جلسة لمجلس الوزراء عُقدت بمقر الحكومة في العاصمة بيروت برئاسة ميقاتي.

وقال مكاري إنه "سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن الموعد لم يُحدد بعد"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن ميقاتي "أكد خلال الجلسة على أنه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في اتصال (الجمعة الماضي) على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة".

وخلال الاتصال الهاتفي المذكور الذي كان الأول بين الجانبين، أكد الشرع لميقاتي، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين"، في اليوم ذاته، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية حينها.

وأفاد البيان بأن ميقاتي والشرع، بحثا خلال الاتصال "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة".

وفي ختام الاتصال، "وجه الشرع، دعوة إلى ميقاتي، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية"، وفق البيان.

ويرتبط البلدان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.