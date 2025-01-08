قطع التيار الكهربائي عن 15 منطقة بمدينة طور سيناء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، الأربعاء، عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء صيانة روتينية على موزع الطور القديم.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى يجري الانتهاء من أعمال الصيانة، على ان جرى فصل كل مغذي بالتتابع لمدة ربع ساعة تقريبا.

وأشار البيان إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 15 منطقة وهم: منطقة الفيروز، أرض الجمعية، المنطقة التجارية، قسم شرطة الكهرباء، مبانى قطاع شبكات كهرباء جنوب سيناء، منطقة المنشية، حي الأمل، حي الزهور، مبنى المحافظة، القاعدة البحرية، ميناء الطور البحري، المستشفى القديمة، حي بدر، الإسكان الشعبي، منطقة مصيعد، احي الأمل، مساكن دبش البحر الأحمر، طريق الكورنيش بالكامل حتى حمام موسى.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.