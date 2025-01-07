قيادات مستقبل وطن تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

حرص وفد حزب مستقبل وطن برئاسة نائب رئيس الحزب والأمين العام، النائب أحمد عبد الجواد، على زيارة المقر الباباوي، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحضر الزيارة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد، النائب كريم بدر أمين البيئة المركزي، النائب خالد عبد المولى، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وهنأ وفد حزب مستقبل وطن قداسة البابا، متمنيا لجميع الأخوة الأقباط وللمصريين كافة أعيادا سعيدة، في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وأعرب الوفد عن تقديره لقوة الجبهة الداخلية ومتانة النسيج الوطني المصري.