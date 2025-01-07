عيادات متنقلة وفرق طبية في محيط الكنائس لتأمين احتفالات عيد الميلاد بجنوب سيناء

قال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية كلفت الفرق الطبية المختلفة للتأمين الطبي لعيد الميلاد المجيد بمدن المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء؛ لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح اليوم، أن العيادات المتنقلة والقوافل الطبية انتشرت أمام الكنائس المختلفة بالمحافظة، وداخل الأحياء والنوادي والتجمعات المختلفة؛ لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين خلال الاحتفالات، إضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة.

وأكد أن المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، والأمصال العلاجية والتطعيمات متوافرة بكميات مناسبة، مشيرًا إلى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعي تواصل تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للمواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة من المديرية، والتعريف بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.