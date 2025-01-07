لابيد: بقاؤنا بغزة يمنع إعادة المحتجزين

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن البقاء في غزة يمنع صفقة شاملة لإعادة المحتجزين ويتعارض مع مصالحنا السياسية والأمنية، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما أقر الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الاحتلال في وقت متأخر من مساء الاثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وأفادت صحيفة هآرتس بأن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية.