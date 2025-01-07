أسوشيتيد برس تكشف تفاصيل مراحل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم الثلاثاء، عن مراحل تنفيذ مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حماس وإسرائيل.

وبحسب موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني، نقلت الوكالة عن مسئولين مطّلعين على المفاوضات قولهم إن المرحلة الأولى ستستمر لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، وتشمل وقفًا لإطلاق النار، والإفراج عن رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية.

وأشار المسئولون إلى أن «المرحلة الأخيرة فستشمل إطلاق سراح أي رهائن متبقين من الجثث، وإنهاء الحرب، وإجراء محادثات بشأن إعادة الإعمار ومن سيحكم غزة في المستقبل».

وأضافت الوكالة أنه «تم التوافق على مسألة عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي، أن «الكرة الآن بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة «المنار» اللبنانية، إن «مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدية أكثر من أي فترة سابقة»، مشيرًا إلى أنه «تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة».

وأضاف أن «حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسئولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني».

وتابع: «تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى».