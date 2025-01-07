الرئيس الإسرائيلي: نعمل بكل الطرق لإكمال مهمة المفاوضات مع حماس

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، إن المفاوضات الجارية مع حماس لتبادل الأسرى «مكثفة ومستمرة وصعبة».

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع منسقي سئون الأسرى والمفقودين من الولايات المتحدة وأوروبا، والذين يجرون زيارة إلى تل أبيب.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أضاف هرتسوج: «المفاوضات المتعلقة بصفقة التبادل مع حماس مكثفة وصعبة ونعمل بكل الطرق لإتمامها وإعادة المحتجزين إلى الوطن».

وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي، أن «الكرة الآن بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة «المنار» اللبنانية، إن «مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، جدية أكثر من أي فترة سابقة»، مشيرًا إلى أنه «تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة».

وأضاف أن «حركة حماس أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسئولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني».

وتابع: «تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى».