جوليان دراكسلر يمدد تعاقده مع الأهلي القطري

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أعلن نادي الأهلي القطري تمديد تعاقده مع جوليان دراكسلر، لاعب الفريق الأول لـ 3 مواسم جديدة.

وأوضح نادي الهلال القطري في بيان رسمي أن إدارة الأخضر نجحت اليوم الثلاثاء في تمديد عقد اللاعب جوليان دراكسلر، لـ 3 مواسم أخرى.

وأشار النادي إلى أن قرار تمديد عقد لاعب خط الوسط دراكسلر يأتي في إطار الاستقرار الفني للفريق بالمحافظة على محترفيه وعناصره المميزة.

وأضاف البيان: "وقع النجم الألماني دراكسلر على عقد استمراره مع الأهلي بعد أن قدم مستويات مميزة مع الفريق هذا الموسم وضعته كأبرز اللاعبين في الدوري القطري".

وأكد النادي أن إدارته برئاسة حسن يوسف الملا تتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات هذا الموسم وإحياء تاريخ النادي واسعاد محبيه بنتائج مميزة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع السد، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، الدحيل.