قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عام 2025 هو «عام الشبع» لمصر، لأنه يحوي الرقمين 5 و2 المتعلقين بمعجزة «إشباع الجموع» للسيد المسيح عليه السلام، والتي استطاع من خلالها إشباع نحو 10 آلاف شخص بخمس خبزات وسمكتين فقط، معربًا عن سعادته ببلوغ صادرات مصر الزراعية 40 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة «النيل للأخبار»، اليوم الثلاثاء، أن «معجزة ميلاد السيد المسيح هي أنه دخل إلى العالم في سن صغير، ثم نما وازدهر وأصبح شخصًاعظيمًا تتحقق على يديه المعجزات»، قائلًا: «علينا أن نتعلم من ذلك العناية بكل شئ صغير، والاهتمام بتنشئة الأطفال الصغار، وتنمية إمكانياتنا المحدودة، لأن الله يطرح البركة في كل صغير».

وأشار إلى أن «كل دول العالم محفوظة بيد الله، إلا مصر محفوظة في قلب الله، لأن مصر لها منزلة خاصة عند الله»، موضحًا أن «رحلة العائلة المقدسة إلى مصر استمرت لأكثر من 3 سنوات».

و ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس في مصر والعالم، بعيد ميلاد السيد المسيح يوم 7 يناير من كل عام.