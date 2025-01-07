كوريا الجنوبية: مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول يون

قال مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك-يول، وذلك بعد أن منع جهاز الأمن الرئاسي محاولتها السابقة الأسبوع الماضي.

ولم يفصح المكتب، بشكل فوري، عن مدة سريان مفعول مذكرة الاعتقال.

وكانت محكمة مقاطعة سول الغربية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة بتوقيف يون، وأخرى منفصلة لتفتيش مقر إقامته بعدما تحدى السلطات برفضه المثول للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 ديسمبر الماضي.

وحاول العشرات من محققي مكتب مكافحة الفساد، بمساعدة ضباط الشرطة، توقيف يون يوم الجمعة الماضية، لكنهم انسحبوا من مقر إقامته في سول بعد مواجهة شابها التوتر مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت أكثر من خمس ساعات.

ولم يقم المحققون بمحاولة أخرى لتوقيف يون قبل انتهاء صلاحية المذكرات السابقة أمس الاثنين.