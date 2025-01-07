موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة سموحة في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز فيها لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائري، وكذلك استعادة صدارة الدوري، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

ويأمل كولر في استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلي افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبي.