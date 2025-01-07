الأمين العام السابق للناتو سيحضر حفل تنصيب ترامب

من المقرر أن يتوجه الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

وقال ستولتنبرج، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه سيركز في منصبه الجديد على تعزيز العلاقات الأمريكية-الأوروبية.

ومن المتوقع أن يتولى رئيس وزراء النرويج الأسبق، ستولتنبرج، رسميا منصب رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بعد اجتماع المؤتمر القادم من 14 إلى 16 فبراير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها شخص غير ألماني أكبر مؤتمر في العالم حول السياسة الخارجية والأمنية، والذي تأسس عام 1963.

وفي شهر فبراير من كل عام يجتمع كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع على مستوى العالم في مدينة ميونخ الواقعة جنوبي ألمانيا لمناقشة قضايا الأمن الدولي.

ويتطلع مؤتمر ميونخ إلى تمثيل قوي من إدارة ترامب القادمة، وهو الدور الذي يقوم به تقليديا نائب الرئيس الأمريكي. وفي العام الماضي حضر في المؤتمر جاي دي فانس، نائب الرئيس المعين من قبل ترامب، بصفته نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

ومن المقرر أن يكون الممثل الرسمي لألمانيا في حفل تنصيب ترامب سفير البلاد في واشنطن، أندرياس ميشائيليس. وأشارت متحدثة حكومية إلى أنه وفقا للبروتوكول الأمريكي يتم عادة دعوة سفراء الدول الأجنبية في تنصيبات الرئاسة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، قالت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، إن العديد من قادة العالم - من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج - قد تمت دعوتهم، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس خططه لزيارة ترامب في واشنطن بعد وقت قصير من التنصيب.