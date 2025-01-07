 غدًا.. انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدًا.. انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين

فهد أبو الفضل
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 7:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 7:34 م

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين، لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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