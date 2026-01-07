مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية بولاية أريزونا الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية في ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص كانوا على متن مروحية تحطمت بعد اصطدامها بحبل مشدود أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض داخل أحد الأودية بالولاية.

وأوضحت سلطات مقاطعة بينال، التابعة لولاية أريزونا، أن المروحية، التي كان على متنها أربعة أشخاص بينهم الطيار، اصطدمت بحبل مشدود أُقيم لاستخدامه من قبل لاعبي السير على الحبال، ما أدى إلى سقوطها.

وأضافت السلطات، أن شاهد عيان اتصل بخط الطوارئ "911"، وأفاد بأن المروحية اصطدمت بالحبل المشدود قبل أن تهوي إلى الوادي.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن الجهات المعنية أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بوجود ذلك الحبل.

وأشارت التقارير، إلى أن المجلس الوطني لسلامة النقل، وإدارة الطيران الفيدرالية، باشرا تحقيقًا في ملابسات الحادث.