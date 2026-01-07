وزير الطاقة الأمريكي: نحن بحاجة إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي المستقبلية، واستخدام العائدات لإعادة بناء اقتصاد البلاد المتعثر.

وأضاف رايت، أمام مؤتمر جولدمان ساكس للطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمرافق في ميامي، اليوم الأربعاء: "إذا سيطرنا على تدفق النفط وعائدات تلك المبيعات، فسيكون لدينا نفوذ كبير"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رايت: "نحن بحاجة إلى هذا النفوذ وهذه السيطرة على مبيعات النفط لدفع التغييرات التي لا بد أن تحدث في فنزويلا".

وكان ترامب، قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، أن فنزويلا ستبيع للولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار وفق أسعار السوق الحالية.

وأوضح ترامب، أن عائدات هذه الشحنات ستعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال رايت، اليوم الأربعاء، إن هذه الكمية ستأتي من النفط المخزن في فنزويلا.

وأضاف رايت، أن الحكومة الأمريكية تعتزم إيداع عائدات بيع هذا النفط الخام في حسابات حكومية واستخدامها لصالح الشعب الفنزويلي.