أيرلندا منفتحة على تمديد فترة السماح الانتقالية بعد بريكست

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الأحد، إنه سيكون منفتحًا على تمديد قواعد الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية، وهي محور محادثات الأزمة بين لندن وبروكسل.

وأضاف كوفيني، لراديو "آر تي إي"، أنه منفتح على الدعوة إلى فترات تمديد محدودة لفترات السماح، لكنه قال إن إلغاء بروتوكول أيرلندا الشمالية بشأن حركة البضائع أمر غير وارد.

ويحافظ بروتوكول أيرلندا الشمالية على تدفق البضائع بين جمهورية أيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، والهدف من ذلك هو تجنب إنشاء حدود صلبة قد تؤدي إلى اشتعال الصراعات القديمة.

وأثار الاتحاد الأوروبي غضبًا دوليًا الشهر الماضي، عندما اقترح تفعيل بند طارئ في البروتوكول يسمح بعمليات تفتيش على الحدود الأيرلندية عند تنفيذ السجل الجديد؛ لتصدير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وبعد رد فعل عنيف من دبلن وبلفاست ولندن، تراجع الاتحاد الأوروبي بسرعة.

وطالب وزير مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، بتمديد فترة انتقالية لمحلات السوبر ماركت في أيرلندا الشمالية حتى يناير 2023؛ لمنع الاضطرابات والتوتر، وكذلك منح جميع الأطراف المعنية مزيد من الوقت للتنفيذ.