أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو، اليو الثلاثاء، أن أولوية الحكومة الآن هي ضمان إيواء المنكوبين.



وأضاف جاويش أوجلو في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن جميع أجهزة الدولة وضعت نفسها في أقصى درجات الاستنفار، مشيرا إلى أن تركيا وصلتها مساعدات من 36 دولة حتى الآن.



وتابع: "الحكومة وفرت أكثر من 50 ألف سرير للمتضررين من الزلزال".



وأعلنت وزارة الصحة التركية منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5434 قتيلا و31 ألفا و777 مصابا حتى الآن وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة فجر أمس تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه زلزال آخر بقوة 7.8 درجة، ما أسفر عن سقوط آلاف من القتلى والجرحى.