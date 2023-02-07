محمد رضوان: أشرف ذكي تنبأ بنجوميتي وبدايتي كانت مع محمد صبحي

قال الفنان محمد رضوان، إنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل مؤكدا أنه يحب التمثيل ويستمتع به.

وتابع محمد رضوان، في لقاء تليفزيوني له: من نعمة ربنا عليا اني حاصل علي ليسانس آداب قسم تاريخ ، ومسرح الجامعة هو اللى حببنى فى التمثيل.

وأضاف «بعد التخرج بدأت بالعربى الفصيح مع الفنان محمد صبحى وأنا فى أولى معهد تمثيل، وعملت دور حلو فى يوميات ونيس لكن لم يحقق نجاح زى رمضان حريقه مثلا».

واستكمل أن شخصية رمضان حريقة كانت فتحة خير عليه وكل الناس بقت تتطلب رمضان حريقة بالاسم، كما قدم عدد من المسرحيات فى مركز شباب الدرب الأحمر.

وأضاف، أن الدكتور أشرف زكى كان معيد على دفعتى فى المعهد وكان أخونا وحبيبنا، وذات مرة كنا نجلس فى مكتبه فى النقابة وتنبأ بنجوميتي وقالى إنت هتبقى نجم مصر وهعلق اسمك على نادى النقابة.

قال محمد رضوان، في لقاء تليفزيوني، أن الفنان ماجد الكدوانى أستاذ كبير، والجزء الثانى من المسلسل كنا عايشين طوال الوقت كاننا فى بيتنا، وكنت بخرج على النص بالاتفاق مع المخرج أحمد الجندى، وفى مشهد اتصور ١٣ مرة مش عارفين نسكت من كتر الضحك.

وتابع محمد رضوان، إنه أحس بفرحة عارمة لما الناس بتاخد آفيهاته على السوشيال ميديا والتيك توك.

وأشار رضوان إلى أنه لابد للانسان أن يبقى على يقين بأن ربنا أعطاه موهبة ، ولابد أن التقييم يكون محايدا، و الموهبة تعطى الانسان الاحساس بالاختلاف، وأنا بعمل كوميديا من زمان فى المسرح بس على قطاع قليل من الجمهور.

وأضاف، أنه قدم ٥ أعمال بعد شخصية رمضان حريقة فى الجزء الأول وبعد الجزء الثانى، قرأت ورق لعدد كبير من الاعمال ولكني رفضتها لان حصل لى حالة استقرار فنى وحريص على أن أنتقي الأعمال اللى تؤثر فى الناس .