لحظة إنقاذ رضيعة تركية قضت 30 ساعة تحت أنقاض الزلزال

بثت وسائل إعلام تركية، يُظهر لحظة طفلة رضيعة تركية، قضت 30 ساعة تحت أنقاض أحد المباني التي دُمِّرت بفعل الزلزال الذي ضرب البلد.



وأظهر مقطع فيديو، عملية إنقاذ الرضيعة التركية، ونقلها للكشف عن حالتها الصحية وسط تفاعل كبير من قِبل الحاضرين.





إنقاذ رضيعة بعد 30 ساعة قضتها تحت أنقاض #الزلزال المدمر جنوبي #تركيا pic.twitter.com/MViyFzYL39 — Hasan İsmail-حسن إسماعيل (@HasanAlkadasi2) February 7, 2023



وتتواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا أمس الاثنين.



وأسفرت جهود البحث في قهرمان مرعش عن إنقاذ إسماعيل كابا أغاش البالغ 35 عامًا عقب سماع نداءاته من تحت الأنقاض بعد مضي 28 ساعة على حدوث الزلزال.



وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3549 شخصا، فضلا عن إصابة 22168 شخصا.



بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.



في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.