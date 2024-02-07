اتحاد الكرة: رينارد وافق على تدريب المنتخب لكننا فضلنا حسام حسن لهذا السبب

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، لخلافة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «حسام حسن لاعب ومدرب كبير، وصاحب مسيرة عظيمة في تاريخ الكرة المصرية، وهناك ترحيب كبير جدا وإجماع شعبي بعد توليه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني الأول».

وأضاف: «بعد خروج منتخب مصر المبكر في بطولة كأس أمم إفريقيا والظهور بأداء باهت خلال المباريات، كان هناك اتفاق بين مجلس إدارة اتحاد الكرة لتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا».

وتابع الكومي: «بعد عودة البعثة إلى القاهر كان هناك نقاشات في الاتحاد للاختيار بين المدرب الوطني والأجنبي، والأولوية للمدرب الوطني كانت لـ حسام حسن ثم علي ماهر، لكن في البداية كان هناك اتجاه للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب حتى لا نحمل المدرب الوطني مسؤولية وضغوطا صعبة بعد تجربتي إيهاب جلال ومن قبله حسام البدري، ولذلك قررنا تعيين محمد يوسف مدربا عاما جديدًا مع المدرب الأجنبي».

وواصل: «والاسم الأبرز كان الفرنسي هيرفي رينارد وهو رحب بالتواجد مع المنتخب، لكنه قال إنه متعاقد مع الاتحاد الفرنسي بعقد كمدرب لمنتخب الكرة النسائية ولا يمكن أن يتركهم إلا بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس هذا الصيف، وطلب أن يقود المنتخب مساعديه الفرنسيين حتى انتهاء الدورة لكن الأمر كان صعبا لأن منتخب مصر أمامه مواجهتان صعبتان في تصفيات مونديال 2026 في الفترة المقبلة أمام منتخبي بوركينا وغينيا بيساو».

وزاد الكومي: «مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إعطاء الفرصة الكاملة للمدرب الوطني، وهناك إجماع من معظم الشعب المصري والتفاف من المدرجات متوقع مع التوأم حسام وإبراهيم حسن لتكرار تجربة الراحل محمود الجوهري والعظيم حسن شحاتة، واجتماع جمال علام و خالد الدرندلي مع حسام حسن مساء اليوم، كان للاتفاق على تدريب المنتخب الأول مع إعطائه في كافة الصلاحيات لاختيار أعضاء الجهاز الفني».

وتطرق للحديث عن مصير محمد يوسف مع المنتخب الوطني، قال: «محمد يوسف مدرب محترم وخلوق وحقق نجاحات مع الأهلي، وهو اعتذر عن التواجد في جهاز حسام حسن لأنه يفضل العمل مع مدرب أجنبي كبير، ولكن اتحاد الكرة يدرس الاستفادة من خبراته في منصب آخر وكل الخيارات مطروحة سواء تولي تدريب منتخب 2008، بدلا من أحمد الكأس أو أي منصب آخر في اتحاد الكرة، مثلما تعاقدنا مع علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة».

وواصل الكومي: «أحمد الكأس حتى الآن ليس مدربا مساعدًا في جهاز حسام حسن، لكن تم الاستقرار فعليا مع طارق سليمان كمدرب عام وسعفان الصغير كمدرب حراس مرمى، لكن لم يتم حتى الآن في الاستقرار على باقي العناصر».

وأتم: «مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم التوأم حسام وإبراهيم، ولم يتم التطرق لتحديد مدة العقد مع حسام لكن جاري الاتفاق على باقي التفاصيل وتقديم الجهاز الجديد في مؤتمر صحفي، ولم نتطرق للحديث معه عن الدورة الودية في الإمارات لكنها ستكون فرصة جيدة له».