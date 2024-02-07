ياسر حمد: فضلت الانتقال إلى الزمالك لرغبتي في التتويج بالبطولات

تحدث المدافع الفلسطيني ياسر حمد، عن انضمامه إلى صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال حمد في تصريحات تليفزيونية: «سعيد بتواجدي في نادي الزمالك، وأشكر الشعب المصري على دعمه للقضية الفلسطينية العالم كله يرى ما يحدث ولدت في إسبانيا ولكنني فلسطيني»

وأضاف: «الزمالك فريق معروف على مستوى العالم وأنا سعيد بتواجدي به، الزمالك هو الفريق الملكي وأحد أكبر الأندية الأفريقية»

وتابع حمد: «وكيلي أبلغني برغبة الزمالك في التعاقد معي وأبديت موافقتي على الفور، أعلم قيمة الزمالك والمفاوضات كانت ميسرة ، والفريق يملك جماهيرية كبيرة ونسعى لاستغلال الضغط في تحقيق الانتصارات، الدوري المصري هو الأقوى بالمنطقة وهذا سبب عودتي له».

وأكمل: «أعشق التحديات والمنافسة وفضلت الزمالك لرغبتي في التتويج بالبطولات، سجلت في شباك الزمالك وأنا لاعبا في المصري وأتمنى التسجيل بالقميص الأبيض».

وواصل مدافع الزمالك الجديد: «شعرت وكأنني في بيتي بأول يوم لي داخل الزمالك ، كان هناك ترحيبا كبيرًا من اللاعبين والإدارة لي في أول يوم داخل الزمالك، شيكابالا شخص لطيف ولم أتوقع ذلك قبل مقابلتي له، هو نجم كبير وأعرفه قبل تعاقدي مع الزمالك».

وزاد: «الزمالك يملك مدافعين مميزين والمنافسة بيننا صحية لخدمة النادي، الونش مدافع كبيرة في القارة وإصابته خبر محزن لي وأدعو له بالشفاء العاجل ، ومستعد للمشاركة في أي مركز لخدمة الزمالك»

وأتم: «أشكر جماهير الزمالك التي دعمتني، وأتمنى تحقيق الإنجازات مع الملكي من يرتدي قميص الزمالك هو يمثل ملايين المشجعين وهذه مسئولية كبيرة».