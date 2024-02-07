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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 49.920 ألف جنيه للطن أرض المصنع.

واستقر سعر حديد السويس للصلب ليسجل 49.920 ألف جنيه للطن

وثبت سعر حديد بشاى ليسجل 42.900 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 49.920 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 49.750 ألف جنيه للطن.

استقرأسعار طن حديد الجيوشي 49 ألف جنيه للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:-

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2130 جنيها.

استقرسعر طن أسمنت النصر ليسجل 2090 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2095 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 2085 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2130 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2135 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2295 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2125 جنيها.