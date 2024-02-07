الكومي يكشف موقف حازم إمام من تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، موقف حازم إمام المشرف على المنتخب الوطني، من قرار تعيين حسام حسن مدربا للفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «حازم إمام تعرض لهجوم ضاري؛ بسبب التعاقد مع روي فيتوريا، لكن اختياره تم بناء على سيرة ذاتية مميزة، وهناك تضامن كبير من كل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة مع حازم، لكن اختياره لا يتحمل مسؤوليته وحده»

وأضاف: «حازم إمام رحب جدا بتواجد التوأم حسام وإبراهيم مع المنتخب الوطني، وقال إنهم رموز كبيرة للكرة المصرية، والعلاقة جيدة ما بينهم والجميع سيعمل معا لصالح الكرة المصرية».

وأتم بالحديث عن مفاوضات الاتحاد مع فيتوريا بشأن الشرط الجزائي في عقده: «المفاوضات مستمرة وهناك انفراجة بين جمال علام وخالد الدرندلي مع فيتوريا، وفيه مرونة ما بين الطرفين من أجل منحه مستحقاته المالية وقيمة الشرط الجزائي في عقده».