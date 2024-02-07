الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا و7 عناصر دعم لجماعات متطرفة

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، إن وحدات للجيش نفذت العديد من العمليات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني.

وكشفت الوزارة عن أن مفرزة بمنطقة تمنراست جنوبي الجزائر، اعتقلت إرهابيا يسمى "ولد بوقصيب مختار" كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج.

وذكرت أن مفارز أخرى اعتقلت 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وأشارت إلى توقيف 55 تاجر مخدرات، وضبط 610 كيلوجرامات من المخدرات على الحدود مع المغرب، إلى جانب ضبط 1.86 كيلوجرام من مخدر الهيروين و184 ألفا و827 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 268 مهربا جنوبي البلاد مع التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و22 بندقية صيد، و3 مسدسات آلية و19 قنطارا من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ148 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 352 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة