حسم منتخبا الأردن وقطر تأهلهما لنهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية، «قطر 2023»، والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 10 من فبراير الجاري.

وتأهل منتخب قطر للمباراة النهائية بعد الفوز على إيران 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء لحساب الدور نصف النهائي، لتواصل رحلة الدفاع عن اللقب بعد التتويج بلقب النسخة الماضية، في الإمارات.

من جهته حقق المنتخب الأردني إنجازًا تاريخيًا بالتأهل للنهائي الأول له في التاريخ وذلك بعد التغلب على كوريا الجنوبية في نصف النهائي الثاني مساء أمس، الثلاثاء، بنتيجة 2-0.

وبات المنتخب الأردني سادس منتخب عربي يصل للمباراة النهائية، بعد الكويت، السعودية، الإمارات، العراق وقطر.

ويبحث المنتخب الأردني عن مواصلة رحلته التاريخية في النسخة الحالية من البطولة والتتويج باللقب للمرة الأولى وتقرير سيناريو المنتخبات العربية التي حققت اللقب في ظهورها الأول بالنهائي.

ومن بين المنتخبات العربية التي وصلت النهائي من قبل حققت 3 منتخبات اللقب في الظهور الأول، وهي السعودية، العراق وقطر، فيما خسرت الإمارات والكويت النهائي في الظهور الأول لكل منهما.

أول ظهور عربي في النهائي كان من نصيب المنتخب الكويتي، وخسر أمام إيران 1-0 سنة 1976، قبل أن تفوز في النسخة التالية مباشرة 1980، على كوريا الجنوبية في النهائي بنتيجة 3-0 وتتوج باللقب.

ثم جاء الدور على السعودية التي حققت اللقب من المحاولة الأولى في النهائي، وبالتحديد في نسخة 1984، حينما فازت على الصين بنتيجة 2-0.

ثالث الدول العربية التي وصلت للنهائي كان منتخب الإمارات وخسر اللقب في الظهور الأول أمام السعودية في نسخة 1996 بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي 0-0.

في 2007 ظهرت العراق للمرة الأولى في النهائي، وحققت اللقب في مواجهة عربية خالصة على حساب السعودية بهدف دون رد سجله يونس محمود، مهاجم العراق الأسطوري، برأسية متقنة بعد كرة ركنية لعبها هوار ملا محمد.

قطر كانت حاضرة كذلك في سجل المتوجين من المحاولة الأولى في النهائي بعد الفوز في النسخة الماضية على اليابان 3-1، في نسخة 2019.

وتقام المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 بين قطر والأردن يوم السبت المقبل، 10 فبراير الجاري، على ملعب لوسيل، في الخامسة مساءً.

يذكر أن النهائي بين قطر والأردن هو النهائي الثالث الذي يجمع منتخبين عربيين، بعد نسختي 1996 و2007.

المرة الأولى التي جمع فيها النهائي بين منتخبين عربين كانت نسخة 1996، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وتوج باللقب حينها المنتخب السعودي بعد الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

أما النهائي الثاني الذي جمع منتخبين عربيين فكان في نسخة 2007 من البطولة الآسيوية، التي أقيمت في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وحقق المنتخب العراقي اللقب على حساب نظيره السعودي 1-0، بفضل رأسية يونس محمود.