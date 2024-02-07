يحل الناقد الفني طارق الشناوي ضيفا على برنامج حواديت الناس مع الإعلامية يمنى بدراوي اليوم الأربعاء على قناة الشمس في الساعة الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث الشناوي عن أزماته مع الفنانين خاصة مصطفى قمر وخالد النبوي وخالد يوسف.

ويتطرق الشناوي في حواره مع يمنى بدراوي إلى تقييم الأعمال الفنية المعروضة حاليا في دور العرض السينمائية، كما يلقي الضوء على أبرز المسلسلات المقرر عرضها رمضان المقبل.

يذكر أن برنامج حواديت الناس تقدمه الإعلامية الشابة يمنى بدراوي كل أربعاء الساعة 5 مساء.

وفي سياق منفصل، كان طارق الشناوي دخل في معارك عدة مع الفنانين أخرها الفنان مصطفى قمر، ووصلت حدة الأزمة إلى ساحة القضاء.

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عن مخاطبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من مصطفى قمر ضد الشناوى.

وأدانت اللجنة كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء في تصريحات تليفزيونية، أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوى، وأعتبرته غير مقبول إطلاقًا، وأكدت أنه يعد سبًا وقذفًا علنيًا ويُوقعه تحت طائلة القانون.