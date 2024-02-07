كولر يقود تدريبات قوية للاعبين الدوليين في الأهلي

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قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.