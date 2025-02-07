محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات تقنين أراضي شباب الخريجين بسهل الطينة

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع أكثر من 160 شابًا من الخريجين، لمناقشة مستجدات ملف تمكين الشباب الذين حصلوا على أحكام قضائية بحقهم في أراضي منطقة 1740 فدان بسهل الطينة شرقي المحافظة، واستعراض المراحل التنفيذية التي سيتم اتخاذها حتى تسليم جميع المستحقين أراضيهم.

في بداية اللقاء، أكد المحافظ أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو توضيح الحقائق والقضاء على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في إثارة البلبلة بين الشباب حول إجراءات تمكينهم من الأراضي. وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، مؤكدًا أن كل من ثبتت أحقيته سيحصل على أرضه، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

أشار اللواء محب حبشي إلى وجود تواصل مستمر مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، المسؤولة عن استكمال إجراءات التعاقد والتسكين والتأمينات. ووفقًا للمحافظ، فإن عدد الشباب المستحقين للأراضي يبلغ 347 شابًا، وتم التعاقد مع 87 شابًا كمرحلة أولى، مع استمرار العمل على استكمال باقي المراحل حتى تسليم جميع المستحقين أراضيهم.

أكد المحافظ أنه عقد عدة اجتماعات متواصلة مع الجهات المختصة، بحضور شباب الخريجين، حرصًا على ضمان حقوق أبناء بورسعيد في هذه الأراضي. وشدد على أن الحوار المجتمعي مع الشباب ضروري لضمان الشفافية، حيث تم استعراض كافة الخطوات التي تم تنفيذها منذ الاجتماع الأخير.

من جانبهم، أعرب الشباب عن تقديرهم لمحافظ بورسعيد على استجابته لمطالبهم، ودعمه المستمر في تسهيل إجراءات تمكينهم من الأراضي، مشيدين بجهود المحافظة في الحوار المجتمعي والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها.