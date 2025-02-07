دياز: يجب استغلال ميزتنا الإضافية أمام أتلتيكو

علق الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، على المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه بأتلتيكو مدريد في الديربي، غدا السبت، في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال دياز، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعلم أن مواجهة الديربي مهمة للغاية بسبب ما تمثله والعاطفة التي تحملها ومدى قوة اللقاء والمنافسة الشديدة في الليجا".

وأضاف: "في ريال مدريد، يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لذلك سنحاول تقديم كل ما لدينا كما هو الحال دائما، مع استغلال الميزة الإضافية المتمثلة في اللعب في البيرنابيو أيضا".

وبدوره، قال لوكاس فاسكيز لاعب الريال: "أعتقد أن المباريات في البيرنابيو ضد أتلتيكو مدريد دائما ما تكون ممتعة للمشاهدة واللعب، هناك أجواء خاصة بتلك المواجهة، ولذلك نأمل أن نشاهد مباراة رائعة يوم السبت ونفوز بهذا الديربي الصعب".