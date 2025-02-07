 دياز: يجب استغلال ميزتنا الإضافية أمام أتلتيكو - بوابة الشروق
الجمعة 7 فبراير 2025 10:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

دياز: يجب استغلال ميزتنا الإضافية أمام أتلتيكو

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 7 فبراير 2025 - 10:22 م | آخر تحديث: الجمعة 7 فبراير 2025 - 10:22 م

علق الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، على المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه بأتلتيكو مدريد في الديربي، غدا السبت، في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال دياز، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعلم أن مواجهة الديربي مهمة للغاية بسبب ما تمثله والعاطفة التي تحملها ومدى قوة اللقاء والمنافسة الشديدة في الليجا".

وأضاف: "في ريال مدريد، يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لذلك سنحاول تقديم كل ما لدينا كما هو الحال دائما، مع استغلال الميزة الإضافية المتمثلة في اللعب في البيرنابيو أيضا".

وبدوره، قال لوكاس فاسكيز لاعب الريال: "أعتقد أن المباريات في البيرنابيو ضد أتلتيكو مدريد دائما ما تكون ممتعة للمشاهدة واللعب، هناك أجواء خاصة بتلك المواجهة، ولذلك نأمل أن نشاهد مباراة رائعة يوم السبت ونفوز بهذا الديربي الصعب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك