المرشد الأعلى الإيراني: المحادثات مع أمريكا ليست ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة

ذكر المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الجمعة، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست "ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة" بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد محادثات نووية مع طهران.

واقترح خامنئي أيضا أنه "يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع مثل هذه الحكومة"، لكنه لم يصدر أمرا مباشرا بعدم المشاركة في محادثات مع واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية اليوم عن خامنئي قوله إن "التفاوض مع أمريكا لا تأثير له في حل مشاكل البلاد، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة بشكل صحيح، يجب ألا يوهمونا بأن الجلوس على طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة سيؤدي إلى حل هذه المشكلة أو تلك، لا، لن يحل أي مشكلة عبر التفاوض مع أمريكا و التجرية الماضية أثبت هذا الأمر."

وأضاف "في السنوات الأخيرة، جلسنا على طاولة المفاوضات مع أمريكا لمدة تقارب عامين، وتم التوصل إلى معاهدة، وطبعا لم تكن أمريكا وحدها، بل شاركت فيها عدة دول، لكن أمريكا كانت المحور الرئيسي في الغالب، وحكومتنا حينها خاضت المفاوضات في جولات مختلفة، وانتهت المفاوضات بإبرام اتفاقية. قدم الجانب الإيراني في هذه المفاوضات تنازلات سخية للطرف الآخر، لكن الطرف الأمريكي لم يلتزم بالاتفاقية".

وتابع "كان الهدف من المعاهدة رفع و إلغاء العقوبات و طبعا لم تلغ هذه العقوبات ،وحتى في الأمم المتحدة حاولوا إبقاء إيران تحت التهديد المستمر و كانت هذه المعاهدة نتاج مفاوضات دامت حوالي عامين".

وأضاف "هذه تجربتنا معهم، علينا استخلاص العبر و الدورس ، قدمنا تنازلات و خضنا المفاوضات لكننا لم نتوصل إلى النتائج المرجوة ،نقض الطرف الآخر هذه المعاهدة و مزقها".

وبدت تصريحات خامنئي لضباط القوات الجوية في طهران متناقضة مع تصريحات سابقة له أشارت لفتح الباب أمام المحادثات.

ودائما ما يصوغ خامنئي - 85 عاما تصريحاته عن التفاوض مع الغرب بحذر.

وبدا المسئولون الإيرانيون، لشهر قبل الانتخابات التي شهدت عودة ترامب للبيت الأبيض وبعدها، يشيرون إلى أنهم ينتظرون رسالة من ترامب بشأن ما إذا كان يرغب في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بخطى سريع.

ويوجد على المحك مليارات الدولارات المحجوبة عن إيران عن طريق عقوبات قاصمة، فضلا عن مستقبل برنامج على وشك تخصيب اليورانيوم بدرجة تصلح للاستخدام في صنع أسلحة.

ومن ناحيته، أبدى ترامب حتى عندما وقع أمرا تنفيذيا لإعادة فرض "أقصى ضغط على إيران" يوم الثلاثاء الماضي، رغبته في التعامل مع إيران.

وأضاف ترامب: "لا نرغب في أن نكون صارمين مع إيران. لا نرغب في أن نكون صارمين مع أي أحد. لكنهم لا يجب أن يحصلوا على قنبلة نووية".

وقال ترامب في رسالة أخرى عبر الإنترنت: "إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستدمر إيران بالتعاون مع إسرائيل مبالغ فيها لأقصى حد".