نظم فرع ثقافة جنوب سيناء عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة وخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، بحضور منيرة فتحي، القائم بأعمال مدير عام الفرع.

وتضمنت الفعاليات احتفالية فنية كبرى على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، حيث قدمت فرقة الطور للفنون الشعبية مجموعة من أروع استعراضاتها التراثية، منها: "مرحب بالزوار، الحجالة، مصر أم الدنيا، صعيدي، سمسمية، نوبة"، واختُتم الحفل بعرض التنورة التراثية، بقيادة وتصميم الاستعراضات أسامة إبراهيم خليل، وسط تفاعل كبير من أهالي المدينة.

كما شهدت قاعة الفنون التشكيلية بالمسرح الصيفي تنظيم ورشة فنية بعنوان "الطبيعة في سيناء"، حيث أبدع المشاركون في رسم لوحات مستوحاة من البيئة السيناوية باستخدام الورق الأبيض، القلم الرصاص، وأقلام الألوان.

ويُعد المسرح الصيفي بطور سيناء من أبرز المنشآت الثقافية بالمحافظة، حيث يمتد على مساحة 11 ألف متر مربع، ويتسع لحوالي 2000 مشاهد.

وشهد المسرح مؤخرًا عمليات تطوير شاملة، تضمنت تجديد خشبة المسرح، وصيانة المقاعد، وإضافة مبانٍ إدارية وخدمية، من بينها: (قاعة للفنون التشكيلية، قاعة للفنون الشعبية، مبنى إداري للعاملين، مبنى لكبار الزوار، قاعة للندوات والمحاضرات، نادي للأدب وآخر للمرأة، مرافق مخصصة لأنشطة الطفل، منفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، مبنى لخدمات الجمهور والتشغيل).