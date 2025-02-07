رئيس هيئة دعم فلسطين: مصر قادرة على إعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن مصر قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن فلسطيني، مع ضمان تعافي القطاعات الخدمية المُختلفة، وإعادة تشغيل المرافق الخدمية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن هناك خبرة مصرية في بناء المدن والأحياء، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدتها مصر في هذا الإطار خلال سنوات قليلة.

ولفت إلى أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية وهي الأقرب إلى قطاع غزة، وبالتالي فهي تدرك تمامًا احتياجات قطاع غزة، وتستطيع إعادة الإعمار من جديد.

وتابع: «مصر تحضر لمؤتمر سيعقد في أبريل المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون بين القاهرة والأمم المتحدة»، مؤكدًا أن الدولة المصرية الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وسبق أن حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام.

وشددت مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.ش