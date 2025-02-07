رد زعيم الطائفة الشيعية المسلمة في لبنان على المبعوثة الأمريكية مورجان أورتاجوس، التي قالت يوم الجمعة إن "حزب الله" المدعوم من إيران "يجب ألا يكون له دور في الحكومة اللبنانية الجديدة".

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ردا على دعوة أورتاجوس: "لبنان للبنانيين فقط، وحزب الله قوة وطنية وتمثيلية بحجم لبنان وشراكة مكوناته الوطنية، وحزب الله لم يهزم ولن يهزم"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف "ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع الخلاص من حزب الله، والسيادة فقط للبنان ومكوناته الوطنية وليس لأمريكا ومشاريع الإقصاء والخراب".

وتابع "ولن يكون لبنان مستعمرة لأميركا أو إسرائيل، ولعبة التهديد والوعيد فارغة، والمشروع الأميركي الإسرائيلي الذي انكسر على تخوم بلدة الخيام لن يكون له وجود بقلب النظام السيادي في لبنان".

أضاف :" حكومة بلا الثنائي الوطني تدفع البلد نحو المجهول، وحذار الخطأ مع الرئيس نبيه بري، لأن الخطأ معه كارثة بحجم قاعدة ميثاقية لبنان، ولسنا ممن يتراجع أو يترك واجب حماية لبنان وتأمين سيادته، ويجب أن يتذكر الجميع أن لبنان مقبرة الغزاة ومشاريع الارتزاق".

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس لبنان جوزف عون اليوم مع أورتاجوس في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على موقعها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي. وأكدت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط خلال الاجتماع على دعم بلادها للبنان وللبنانيين.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتيد برس (أ ب) عن أورتاجوس قولها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها مع عون "إنها تأمل في أن تلتزم السلطات اللبنانية بالتأكد من أن حزب الله لن يكون جزءا من الحكومة الجديدة بأي شكل من الأشكال".

وقالت أورتاجوس "نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله" وتابعت ولكن الشكر لكم، إلى الشعب اللبناني، وإلى الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، وإلى جميع أفراد هذه الحكومة الملتزمين بإنهاء الفساد، وبإجراء الإصلاحات، والتأكد من أن حزب الله ليس جزءًا من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويظل منزوع السلاح ومهزومًا عسكريًا".