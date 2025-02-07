الجنائية الدولية ترد على عقوبات ترامب وتتعهد بمواصلة إحقاق العدالة

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أول تعليق لها على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ونددت المحكمة في بيان، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها، متعهدة بـ"مواصلة إحقاق العدالة".

ودعت الجنائية الدولية الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية، قائلة: "ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية"، مؤكدة وقوفها بحزم مع موظفيها.

وأمس الخميس، أفاد مسئول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مسئول أمريكي بارز قوله إن قرار ترامب جاء لأن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".

وأوضح المسئول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

في المقابل، أشادت تل أبيب، اليوم الجمعة، بترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "اللاأخلاقية".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على إكس: "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية المزعومة" معتبرا أن قرارات الهيئة "لا أخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

وقال إن المحكمة الجنائية الدولية "تلاحق بشكل مهووس إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وقادتها".

وأضاف: "تعمل المحكمة الجنائية الدولية دون ولاية قضائية لأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على نظام روما وليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية".

لكن في بروكسل، حذر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية الأوسع.