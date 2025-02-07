حماس: إسرائيل ستفرج عن 183 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل غدا السبت

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس اليوم الجمعة أن إسرائيل ستفرج يوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، وذلك في إطار الدفعة الخامسة من المرحلة الاولى لصفقة تبادل الأسرى، بعد تسليم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لديها.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الاسرى، التابع لحماس، تشمل قائمة المفرج عنهم 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرا من قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

يأتي هذا الإفراج ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، فيما تتواصل المفاوضات لاستكمال باقي مراحل الصفقة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 3 محتجزين إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم يوم غد السبت.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم القسام، في بيان مقتضب "قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الإسرائيليين وهم إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور أبراهام ليشها ليفي وأوهاد بن عامي".

يأتي هذا الإعلان وسط استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.