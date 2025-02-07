أمريكا وروسيا تواصلان الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل

من المقرر أن يواصل رواد الفضاء الروس والأمريكيون الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل، على الرغم من الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إنه سيتم نقل رائد الفضاء أوليج أرتيميف إلى محطة الفضاء الدولية في مركبة الفضاء كرو دراجون، في النصف الأول من عام 2026 كجزء من مهمة كرو-11 .

وتم تطوير المركبة دراجون من جانب شركة الفضاء الأمريكية الخاصة سبيس إكس.

وفي المقابل، من المقرر أن ينطلق رائد فضاء أمريكي إلى الفضاء في مركبة الفضاء الروسية سويوز، في صيف عام 2026 . وطبقا لشركة روسكوسموس، فإن رائد الفضاء يدعى أنيل مينون.

يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية هي واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال روسيا والغرب يتعاونان فيها، بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا واسع النطاق على أوكرانيا قبل حوالي ثلاث سنوات.

يأتي هذا التعاون رغم أن الولايات المتحدة هى أكبر داعم عسكريا واقتصاديا لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي إضافة إلى العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها واشنطن على موسكو.