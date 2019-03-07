الخميس 7 مارس 2019 10:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

فيتنام: سفينة صينية اصطدمت بقارب صيد وأغرقته في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

هانوي - د ب ا:
نشر فى : الخميس 7 مارس 2019 - 10:21 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مارس 2019 - 10:21 ص

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، إن سفينة صينية اصطدمت بقارب صيد فيتنامي وأغرقته في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت اللجنة الوطنية للحوادث والاستجابة للكوارث الطبيعية وعمليات البحث والإنقاذ، في بيان، إن قارب الصيد كان على بعد نحو 200 ميل بحري قبالة دان انج بالقرب من شُعب ديسكفري المرجانية في جزيرة بارسيل أمس الأربعاء عندما اصطدم به قارب صيني.

وأضاف البيان أن الصيادين الخمسة الذين كانوا على متن القارب تشبثوا بمقدمة القارب الغارق حتى تم إنقاذهم.

وكانت الحكومة الفيتنامية ووسائل الإعلام قد اتهمتا في السابق السفن الصينية بمهاجمة قوارب الصين الفيتنامية.

وأفادت صحيفة "توي تري" الفيتنامية بأنه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، تعرضت أكثر من 10 قوارب صيد فيتنامية للاعتداء أثناء قيامها بالصيد في بحر الصين الجنوبي.

ويذكر أن الصين تزعم ملكياتها لمنطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وتشمل المياه الدولية التي تُعرف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لفيتنام، حيث تمتلك فيتنام حقوق الصيد منفردة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك