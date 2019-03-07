ألمانيا ترفع أجور موظفي الجمارك تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يعتزم وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، زيادة أجور موظفي الجمارك، من أجل زيادة جاذبية هيئة الجمارك كرب عمل وتعزيز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات المحتملة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مجموعة صحف فونكه الإعلامية في تقرير لها اليوم الخميس أن الوزير سيزيد الراتب الذي يبدأ به موظفو الهيئة مشوارهم الوظيفي من خلال رفع فئة الأجور الخاصة بهم مما يعني زيادة إجمالية بنحو 100 يورو في راتبهم الشهري.

وأكد التقرير أن وزير المالية قدم اقتراحاته بالفعل لوزير الداخلية هورست زيهوفر، لأن هذه الزيادة تتطلب تغيير القانون الاتحادي للأجور.

ويتوقع الخبراء المعنيون أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الأعباء لهيئة الجمارك الألمانية. ومن المقرر أن يستعلم شولتس اليوم الخميس في مركز التوزيع الخاص بشركة DHL الألمانية للبريد السريع، بشأن كيفية استعداد الجمارك لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزارة المالية الألمانية أن هيئة الجمارك متحسبة لجميع سيناريوهات الخروج البريطاني، وأنها مستعدة أيضا للتعامل مع خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد، ولكن هذا الخروج سيتطلب نفقات باهظة في حالة حدوثه بدون اتفاقية بين بريطانيا والاتحاد.