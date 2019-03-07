سماع دوى عدة انفجارات غرب العاصمة الأفغانية كابول

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سُمع دوي عدة انفجارات في غرب العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما قاله شهود عيان صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية بانه سُمع دوي إطلاق النار أيضا بالقرب من موقع تجمع عدد من المواطنين.

وأفادت وكالة تولو نيوز الإخبارية وعدة وسائل إعلام أخرى بأن القذائف سقطت على المنطقة عقب اجتماع سياسيين ومواطنين لإحياء ذكرى وفاة عبد العلي مزاري، الذي كان يتزعم حزب الوحدة الإسلامي فى أفغانستان، وقتله مسلحو طالبان عام 1995.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، وقوع انفجار واحد، وقال إنه لم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية.