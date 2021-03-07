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التعادل الإيجابي يحسم ديربي مدريد وبرشلونة المستفيد

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 7:21 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 7:29 م

تعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في الديربي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبات رصيد أتليتكو مدريد 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع ريال مدريد رصيد للنقطة 54 في المركز الثالث، ليستفيد برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 56 نقطة من نتيجة الديربي، حيث التعادل جعل أتليتكو لا يبتعد بالصدارة وأيضا جعل الملكي خلف البرسا بنقطتين.

وافتتح أتلتيكو التسجيل عن طريق نجمه الأوروجواياني لويس سواريز في الدقيقة 15، الذي وصل لهدفه 17 هدفا في الدوري، والذي بات على بعد هدفين من متصدر ترتيب الهدافين ليونيل ميسي.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات استطاع كريم بنزيما في الدقيقة 88 أن يدرك التعادل بعد تمريرة رائعة من كاسيميرو، ليخطف النجم الفرنسي نقطة لريال مدريد من ملعب واندا ميتروبوليتانو.

 


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