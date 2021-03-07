"عندما دخلت غرفة المعيشة ورأيت أولادي كاد قلبي يتوقف.. كانوا يشبهون الأشباح".. هكذا وصفت البريطانية، كريستينا سكوت، شعورها بعدما أفرغ طفليها بودرة الأطفال وأغرقا المنزل باللون الأبيض.



وأوضح تقرير لقناة الغد، أنه لم يكن من كريستينا إلا أن نشرت صور طفليها معلنة نيتها بيعهم، وهما طفلين برونوين البالغ من العمر 4 سنوات وسورين ذات العامين، لتعويض الأضرار التي لحقت بأثاثها الجديد.



وقالت كريستينا: "لقد صدمت عندما رأيت الأريكة الجلدية التي اشتريتها من شهرين فقط، وكلفتني 1000 جنيه إسترليني"، ودعت المتابعين للتفكير في صيغة إعلان للنشر على موقع (ebay)، والذين تفاعلوا مع منشوراتها بتعليقات متباينة.



واستغرق الطفلان ساعات طويلة لتنظيف الغرفة بمساعدة أبيهما.





