 شركة طاقة أوكرانية تطالب بفرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي - بوابة الشروق
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شركة طاقة أوكرانية تطالب بفرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 2:21 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 2:21 م
طالب رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "نافتوجاز"، يوري فيترنكو، بقطع إيرادات إمدادات الطاقة إلى أوروبا عن روسيا.

وقال فيترنكو في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "نحن نؤيد فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسي".

واقترح فيرتنكو إنشاء حساب ضمان، وقال: "سيُجرى بذلك حجب الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من النفط والغاز حتى تنسحب روسيا من أوكرانيا وتنهي هذه الحرب البربرية".

وعقب وقف خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، يراهن فيترنكو على فرض مزيد من العقوبات، وقال: "نحن ندعو إلى إنهاء نورد ستريم 1".

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