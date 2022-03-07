شركة طاقة أوكرانية تطالب بفرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي

طالب رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "نافتوجاز"، يوري فيترنكو، بقطع إيرادات إمدادات الطاقة إلى أوروبا عن روسيا.



وقال فيترنكو في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "نحن نؤيد فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسي".



واقترح فيرتنكو إنشاء حساب ضمان، وقال: "سيُجرى بذلك حجب الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من النفط والغاز حتى تنسحب روسيا من أوكرانيا وتنهي هذه الحرب البربرية".



وعقب وقف خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2"، يراهن فيترنكو على فرض مزيد من العقوبات، وقال: "نحن ندعو إلى إنهاء نورد ستريم 1".